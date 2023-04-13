Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Serkan Uzunkaya, "Sırasıyla Anadolu Gençlik Derneği, Erbakan Vakfı, Yeniden Refah Partisi'nde görev aldım ve bu görevleri yalnızca Cenabı Hakk'ın rızasını kazanmak için yaptım. Memleketimiz ve milletimiz için karınca misali olsa da elimden geleni en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum ve bu yerlere hizmet vermekten hiç pişmanlık duymadım Elhamdülillah” dedi.

Türkiye’nin bir seçim arifesinde olduğunu ve herkesin birbirine ağza alınmayacak sözler söylediğini kaydeden Uzunkaya açıklamasında “Kardeşi kardeşe kırdıran bir ortamdayız. Yarın seçimler bitecek yine biz bize kalacağız. Benim böyle ortamlarda siyaset yapmam. Kendime ve davama en büyük ihanettir. Bu sebeplerden dolayı kurucu ilçe başkanı olduğum Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı görevimi sonlandırmış bulunmaktayım” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)