YRP İl Gençlik Kolları Başkanı Köse, AKP hükümetinin küçük esnafı zor durumda bırakan uygulamalardan bir an önce dönmesi gerektiğini de vurguladı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şehirde 161 bin 800'e yakın dosyanın icralık olduğunu duyurmuştu. YRP İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse de yaptığı yazılı açıklamada esnafın ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu ve çoğu işletmenin günü siftah yapmadan kapattığını belirtti.

Köse; “Hükümet, kendi yandaş şirketlerine vergi affı yaparken, milyonlarca lira vergi borçları silinirken, küçük esnafımıza haciz ve hipotekler uygulanmaktadır. Esnafımız evine ekmek götürmekte zorlanırken, devletimiz tarafından bankalar aracılığıyla hesaplarına bloke konulmakta ve mallarına haciz koyulmaktadır” diye konuştu.

Bu durumda esnafın ticari faaliyetlerini nasıl sürdüreceğini ve geçimini nasıl temin edeceğini soran Köse; “Esnaflarımız halihazırda büyük ekonomik zorluklar yaşıyor. Kimisi malını satarak, kimisi bankalar aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Ancak haciz ve hipoteklerle karşılaşan bir esnaf, ticaretini nasıl yapacak” dedi.

Ayrıca, son dönemde artan harç ve vergi oranları hakkında da eleştirilerde bulunan Köse, pasaport, ehliyet ve trafik cezalarındaki yüzde 43,93’lük artışa, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlar ile akaryakıt fiyatlarının yükselmesine dikkat çekti. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının yüzde 44,38 olduğunu belirten Furkan Murat Köse, asgari ücret artışının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını vurgulayarak, “Asgari ücret, bugünden açlık sınırının altında kalmıştır. Ekonomi yönetimindeki zorluklar vatandaşı her geçen gün daha da sıkıştırıyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Köse, son olarak, “Hükümetin ekonomiyi yönetme biçimi, milyonlarca insanı açlık sınırında yaşamaya zorlamaktadır. Vatandaşın halinden anlamayan maliye politikaları, seçimde hesap vermek zorunda kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ