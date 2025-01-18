Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan personelin sözleşmelerinin yenilenmesiyle tamamlandı.

Törende konuşan İl Müdürü Göktekin, personelin özverili çalışmalarının Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün başarısındaki önemli rolüne vurgu yaptı. Hayrullah Göktekin, “Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda, her bir çalışanımızın katkısı büyük. Çözüm odaklı, disiplinli ve kararlı bir şekilde hareket ettiğimiz sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Bu yıl da sizlerle birlikte Çorum tarımını daha ileriye taşıyacak olan hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz. Hepinize yeni sözleşme yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni dönemde, hep birlikte verdiğimiz emeklerimizin daha büyük başarılara dönüşeceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.



İl Müdürü Göktekin, sözlerine personellerine teşekkür ederek, yeni dönemde daha büyük hedeflere ulaşmak için işbirliği içinde çalışmanın önemine değindi. 2025 yılı için belirlenen hedeflerin, Çorum tarımının kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına olan inancını yineledi.

Törenin sonunda, İl Müdürü Göktekin ve personeller, imzaladıkları sözleşmelerle yeni döneme resmen başlamış oldu.