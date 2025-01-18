Vali Çalgan, Tolga Abalı’ya, ilimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Çalgan, “Çorum’a gösterdiğiniz katkılar için teşekkür ederim. Görev sürenizde yaptığınız çalışmalar, ilimizin halkı için büyük önem taşıdı. Yeni görevinizde de başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Tolga Abalı ise Çorum’da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kendisine gösterilen destek ve yardımlar için Vali Çalgan’a teşekkür etti. Yeni görevinde de Çorum’daki deneyimlerinden faydalanarak başarılı olmayı umduğunu ifade etti.

Ziyaretin ardından, Vali Ali Çalgan, Tolga Abalı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Çorum’a katkılarından dolayı kendisine şükranlarını sundu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ