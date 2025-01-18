Ziyaret sırasında, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, ajansın çalışmalarına dair Vali Çalgan’a bilgi verdi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, ajansın bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen projeler ve destek programları hakkında detaylı bir sunum yaptı. Ziyaretin, ilimizin kalkınmasına katkı sağlayacak yeni projelerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirten Mehlika Dicle, “Çorum’un ekonomik potansiyelini daha da güçlendirecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu tür ziyaretler, yerel yönetimler ve kalkınma ajansları arasındaki işbirliğini güçlendirmek adına büyük önem taşıyor” dedi.

Vali Ali Çalgan ise bölgesel kalkınmayı destekleyen her türlü projeye ve girişime tam destek vereceklerini ifade ederek, “OKA’nın yürüttüğü projeler, ilimizin kalkınmasına ciddi katkı sağlayacak. Bu tür işbirlikleri, yerel ekonomiyi canlandırmak ve Çorum’u daha ileriye taşımak için büyük fırsatlar sunuyor” şeklinde konuştu.

Görüşmede, Çorum’daki mevcut kalkınma ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara yönelik OKA tarafından sağlanabilecek destekler üzerinde de duruldu. Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, ajansın çeşitli finansal destek programlarının yanı sıra, yatırımcılara sağlanan rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden de bahsetti.

Ziyaretin ardından, Çorum’un ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayacak projelerin daha yakın bir zamanda hayata geçirilmesi için çeşitli adımların atılacağı bildirildi.

Editör: SELDA FINDIK