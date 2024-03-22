Yozgatlı emekçi kadınlar, 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Hattuşa ören yerinde geçmişe kısa bir yolculuk yapacaklar.

Kooperatif Başkanı Salime Tarihçi, kültürel gezilerde kadın katılımını önemseyen ve öncelik veren kooperatifin kâr amacını değil kadın dayanışmasını ekonomik faaliyet olarak hedeflediğini belirtti.



Kooperatif 2. Başkan ve Medyadan Sorumlu Üye Gültaç Harmancı Korkut ise özgür kadın, güçlü kadın ve sağlıklı ürün sağlıklı nesiller hedefiyle kurulan kooperatifin amacının geleneksel ürünleri şehre taşırken, göçle gelen kadınların duygu ve düşüncelerini kentle bütünleştirmek, ülkenin tarihi yerlerine geziler düzenleyerek hem eko turizmine katkı sunmak hem de kadınların sosyal-ekonomik hayata katılımını sağlamak olduğunu belirtti.

Korkut, kadının iş gücüne katılımını artırmak için projeler geliştiren kooperatifin bakanlıklar ve yerel yönetimlerin sunduğu eğitimlere katılarak Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşuyla dayanışma içinde yoluna devam ettiğini kaydetti.