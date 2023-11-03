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Antalya Ticaret Borsası tarafından, 2009 yılında “Sizin oraların nesi meşhur?” sloganıyla başlayan ve yurdun dört bir yanında üretilen veya yetiştirilen binlerce yöresel ürünü bir arada buluşturan YÖREX, bu yıl 12’nci kez kapılarını açtı. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen fuarda, Çorum standı büyük ilgi gördü.



ÇORUM ÜRÜNLERİNE YOĞUN İLGİ

Fuarda bu yıl Türkiye’nin birçok oda ve borsa, kalkınma ajansları, kooperatifler, üretici birlikleri ve 700’e yakın firma yer aldı.

Fuarın açılışına Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile birlikte Çorum’dan oda ve borsa başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı. Yöresel ürünlerin sergilendiği Çorum standına davetliler büyük ilgi gösterdi.

İSKİLİP DOLMASI İKRAM EDİLDİ

Antalya YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Çorum’un coğrafi işaretli ürünlerinden İskilip dolmasının kazanı dualarla açıldı. Çorum standını ziyaret eden misafirlere İskilip dolması ikramında bulunuldu.



Vali Zülkif Dağlı, Antalya YÖREX Yöresel Ürünler Fuarında coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin sergilendiği Çorum standında Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve stant görevlileri ile birlikte standı ziyaret eden misafirleri ağırladı.