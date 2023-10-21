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2-5 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan 12. Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX) Çorum’daki yöresel ürünlerle katılım sağlanması amacıyla yapılan değerlendirme toplantısı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Dağlı, ülke genelinde gerçekleştirilen fuar ve etkinliklere ilimiz adına katılım sağlanmasının, ilimizin tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Naki Özkubat ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.