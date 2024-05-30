Ciddi habercilik hizmeti veren yerel gazetelerin, gerek istihdam, gerekse baskı, dağıtım gibi giderleri yüksek olduğu için, yerel basının gelirlerindeki azalma, en fazla onları sıkıntıya düşürüyor. Hatta denilebilir ki, krizler yerel basında batışları gündeme getirirse, iyilerin batacağı, kötülerin ise, giderleri zaten az olduğu için ayakta kalacağı açık bir gerçek.

Bu nedenle, yerel basın sorunları konusunda belki de ülke çapında en duyarlı yerel gazete ÇORUM HABER, en duyarlı yerel gazeteci de, meslek yaşamında 54. yılını yaşayan Mehmet Yolyapar.

Yolyapar, yerel basının sıkıntıya düştüğü veya düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı her dönemde, en samimi, en açık ifadelerle kaygılarını kamuoyu ile paylaşıyor.

Mehmet Yolyapar’ın dünkü yazısı da, gerek kendisinin dostları, gerekse yerel basın dünyasında geniş yankı uyandırdı. Değişik illerden gazeteciler, Yolyapar’ı arayıp teşekkürlerini ilettiler.

Yolyapar’ın dostları, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ile Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay da, bu yazı üzerine mesaj göndererek dostane desteklerini dile getirdiler.