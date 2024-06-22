Bayramın ardından memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen bazı sürücüler nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor.

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikameti Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Caydurt, Bolu-Batı, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Gerede-Karabük yolu kesiminde de akıcı yoğun trafik görülüyor.

Güzergahta trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrediyor.

Otoyolun Düzce kesimi İstanbul istikameti Büyük Melen Köprüsü mevkisinde ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 LM 679 plakalı sac yüklü tırın arıza yapması nedeniyle araç yoğunluğu arttı.

Karayolları ekiplerince tırın arıza yaptığı sağ şeridin bir kısmı dubalarla kapatıldı.

Tır arızası nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinin Düzce gişeleri ile Büyük Melen Köprüsü mevkisi arasında kalan kısımda uzun araç kuyruğu oluştu.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL KARA YOLUNDA

TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçirenlerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler dönüşe geçti.

Bu nedenle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

"KİLİT KAVŞAK" KIRIKKALE'DE BAYRAM

TATİLİNDEN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolundaki trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram için memleketlerine gidenler, dönüş yolunda ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında denetim gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Editör: AA AJANS