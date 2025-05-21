Kaza, Kırıkkale’nin Delice ilçesinde Çorum-Kırıkkale D200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.S. idaresindeki 61 LL 909 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle elektronik denetleme sistemi (EDS) direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Otobüste bulunan 15 yolcudan R.B. ve M.Ö. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Çorum karayolları çift yönlü trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu trafik akışı yeniden sağlandı.

Editör: İHA AJANS