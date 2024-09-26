Son dönemlerde yeniden ivme kazanan Çorum tekvandosunun yeni yıldız adaylarından Tugay Yolal, bu kez Kasım ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Sporculuk hayatını Öncü Spor Kulübü’nde sürdüren ve geçtiğim Haziran ayında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Tugay Yolal bu kez Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek. Yolal, 7-9 Kasım tarihlerinde yine Arnavutluk’un başkenti Tiran’da organize edilecek olan Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Yolal, +65 kiloda madalya mücadelesi verecek.

Milli takım görevinden döndükten sonra yeni bir yapılanma süreci çerçevesinde altyapıdan yetiştirdikleri bir sporcuyu ülkemizi temsil etmek üzere Avrupa Şampiyonası’na göndermenin gururunu yaşadıklarını ifade eden antrenör İlhan Aşkın, Çorum tekvandosunun eski günlerinde olduğu gibi yeniden adından söz ettirmeye başladığını söyledi.

Tugay Yolal ise, antrenörleri İlhan Aşkın ve Arif Atak gibi milli takımda da başarılı olup hem ülkemizi, hem de Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti.