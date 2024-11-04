Çorumlu milli tekvandocu Tugay Yolal, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmek üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’a uğurlandı.

Çorum Öncü Spor Kulübü tekvandocusu Tugay Yolal, bu yıl içinde yapılan Avrupa Kulüpler Şampiyonasında gümüş madalya kazandıktan sonra bu kez Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Tiran’da 7-9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada +65 kiloda tatamiye çıkacak olan Çorumlu tekvandocu, milli takımla bu ülkeye uğurlandı.

Tugay Yolal ve milli takıma başarı dileklerinde bulunan antrenör İlhan Aşkın, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek sporcular yetiştirmeye gayretiyle tecrübesini aktarma devam edeceğini söyledi.