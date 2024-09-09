Karayolunda seyahat edenler yol kenarında bir sürü tabela görürler.

Hiç merak ettiniz mi?

Nedir? Neye yara diye?

Bir düşünün derim.

Çünkü, insanoğlu başına bir aksilik gelmeden pek te öğrenmek istemez. Çünkü kendini çok akıllı sayar.

Hâlbuki kurallar bizler içindir, ama bu bilinç nerede?

Seyahatten gelirken geçirdiğim kaza sonucu yardım çağrısında bulunduğumda, karşı taraf "Kontrol Kesim Tabelası"nı okumamı isteyince şaşırdım. Ne olduğunu bilmiyordum ve karşı tarafa bilmediğimi belirtince, telefonun ucundaki arkadaş tabelayı tarif etti. Yanına gittiğimde tabela üzerindeki rakamları okuyunca, teşekkür ederek yardımın tez elden geleceğini söyledi.

Çok geçmeden yardım yetişti. Gerekli işlemlerden sonra evimize geldiğimde hemen bilgisayarın başına geçerek araştırdım, tabelanın anlamını öğrendim

Biraz da kendimden utanarak diğer trafik işaret ve levhalarının anlamlarına göz atıp hatırlamak ve bilmediğimi öğrenmek istedim.

Öğrendiğim bu bilginin de birçok arkadaş tarafından bilinmediğini varsayarak yazmaya karar verdim.

Genellikle anlamını bilmediğimiz küçük beyaz levhalar, aslında hayati öneme sahiptir

Bu levhalar, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından, şehirlerarası otoyol kenarlarında yerleştirilmiştir.

Üzerlerindeki rakamlar, acil durumlar içindir

Hayat kurtarmaktadır.

Rakam diyerek geçmeyelim, bu rakamlar hayati önemdedir.

Peki, bu beyaz levhaların üzerinde yer alan rakamlar ne anlama geliyor?

Kontrol Kesim Levhasının önemi, KGM’nin bakım ağına dâhil olan yollar üzerinde yer alıyor

Bu levhalar, "Kontrol Kesim Tabelası" olarak adlandırılır ve üzerlerindeki rakamlar yolun tanımlanması için kullanılır.

Levhada üstte yer alan ilk rakamlar, karayolunun adını; ikinci rakamlar, kontrol kesim noktasını; alt kısımda yer alan rakamlar, yolun kaçıncı kilometresinde olduğunu gösterir.

Aktif araç kullanıcıları için bu bilgiler oldukça önemli.

Kaza veya herhangi bir acil durum anında, bu levhaların konum bilgisi hızlı ve etkili bir müdahale için kritik rol oynar

Bu levhalar, özellikle kaza gibi acil durumlarda, hayat kurtarıcı bir işleve sahiptir.

Sürücülerin, acil durum ekiplerine yol üzerinde var olan tablodaki rakamları söylediğinde konumlarını belirtmiş olurlar ki, yardımın hızlıca gelmesini sağlarlar.

Yardım ekibinin sizi arayarak zaman kaybını önler ve sizin en kısa zamanda yanınızda olur.

Sizleri arayarak kaybettiği zamanda başka yardıma muhtaç olanlarla ilgilenebilirler.

Hem zamanın, hem de milli servetin kullanımında fayda sağlanır.

Şimdi iyi bir vatandaş olarak, hemen ‘’Trafik işaret ve levhaları’’nın anlamlarını öğrenerek hem kendimizin, hem de diğer vatandaşlarımızın hayatlarını riske atmıyoruz.

Kazasız ve sağlıklı yolculuklar dilerim.