İlçe Trafik Komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda bazı cadde ve sokaklar da Ocak ayında tek yönlü trafik uygulamasına geçildi. İlçe de ki bazı cadde ve sokaklar tek yönlü olarak kullanılacak olması nedeniyle trafiği rahatlatmak ve yol kullanıcılarının seyahatlerini daha güvenli ve düzenli hale getirmek için böyle bir uygulamaya gidildi. Bu kapsamda kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Bu değişikliklerle birlikte trafik güvenliğinin sağlanması için vatandaşların trafik işaret ve levhalarına uymaları konusunda yetkililerce uyarılarda bulunuldu. Yaya geçitlerinde yayaya öncelik verilmesi ve park yasağı olan yerlerde trafiği olumsuz etkileyecek hatalı parklara dikkat edilmesi gerektiği, uymayanlar hakkında da gerek güvenlik kameraları kontrol edilerek, gerekse de yapılan uygulama ve devriye faaliyetleri ile idari yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Editör: HABER MERKEZİ