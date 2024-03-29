Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu, Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar ve çok sayıda partilinin katıldığı basın toplantısında konuşan Nazlıaka, AKP iktidarında ayrımcı uygulamaların tavan yaptığını belirterek, “İktidar artık ‘bizden olan-olmayan’ diye bakıyor. Tüm devlet gücü parti gücüne dönüştü. Devlet görevlileri AKP’nin il-ilçe başkanlarıymış gibi faaliyet gösteriyor. Ancak bu yanlış düzenden rahatsız olan bürokratlar da var. Bu yanlış düzenden rahatsız olanlar için Pazar günü yapılacak olan seçim büyük bir fırsat” dedi.



Şuan tarihin en cinsiyetçi parlamentosu ile karşı karşıya bulunduklarını kaydeden Nazlıaka, “Kadınları sahiplendirmek isteyenler orada. Çok eşliliği savunanlar orada. Kadınların eve kapatılmasını isteyenler orada. 6 yaşındaki kız çocuğun evlenebileceğini savunanlar orada. Bu düzen kadınlar açısından tıpkı 50’li yılların ABD’sindeki siyahiler gibi düşünülebilir” şeklinde konuştu.

AKP iktidarında sadece kadınların değil, toplumun tüm kesimlerinin olumsuz şekilde etkilendiğini söyleyen Nazlıaka, “Yoksul daha yoksul, zengin daha zengin oldu. Sarayda yaşayanlar yoksulun halinden anlar mı? Sarayda her 20 saniyede bir emekli maaşı tüketiliyor. Bir tarafta sarayda yaşayanlar, bir tarafta ise halk var” ifadelerini kullandı.

Yaşanan tüm bu olumsuzların üstesinden ancak örgütlü mücadeleyle gelinebileceğini savunan Nazlıaka, “Biz inanırsak başarırız. Bu nedenle iktidara gelmenin yolu örgütlü gücümüzden geliyor. Seçime artık son gün kaldı. Bu nedenle sandık güvenliği çok önemli. Oyumuzu kullanalım, sandıklara sahip çıkalım” dedi.