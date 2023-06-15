Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Tolga Abalı katıldı.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıda, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Yapılan açıklamada çok sayıda aday ve aileyi ilgilendiren sınavın huzur içerisinde uygulanabilmesi için bütün önlemlerin alındığı ifade edilerek Cuma akşamından başlanılarak Cumartesi ve Pazar günlerinde il genelinde sessizliğin sağlanması hususunda bütün vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde üç oturumda yapılacağı, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 67 binada 18 bin 524, Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 50 binada 12 bin 840, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 6 binada 955 aday olmak üzere toplam 32 bin 319 adayın gireceği kaydedildi.