MADO’da düzenlenen ödül törenine AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Hasan Eker, Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, Çorumgaz Satın Alma Müdürü Kazım Kahraman ve Sınav Eğitim Kurumları Okul Aile Birliği Başkanı, iş insanı Ali Karabacak katıldı.

SELAMİ TÜYSÜZ: “17 YILDIR YKS ÇORUM İL 1.Sİ ÇIKARMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ”

Çorum Sınav Eğitim Kurumları olarak, 17 yıldır Çorum il birincisi çıkarmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, “ Bizlere bu haklı gururu yaşatan tüm öğrencilerimize ve kıymetli velilerimize teşekkürü borç biliriz. Y-SÖZEL ÇORUM İL 1.’Sİ, TAYLAN ATMACA’YI, Y-EŞİT AĞIRLIK ÇORUM İL 2.’Sİ ZELİHA YALÇIN’I, Y-SAYISAL ÇORUM İL 4.’SÜ HACER ZEYNEP ORAL’I, Y-TYT ÇORUM İL 5.’Sİ SİMGE YILMAZ’I, Y-SAYISAL ÇORUM İL 6.’SI YAŞAR DERTLİ’Yİ huzurunuzda bir kez daha tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” dedi.

“SİZLERDEN TEK İSTEĞİM, TÜRK GENÇLİĞİ OLARAK İDEALİST OLMAYI İLKE EDİNMENİZDİR.”

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Selami Tüysüz, “Değerli gençler, kiminiz doktor, kiminiz ekonomist, kiminiz mühendis, belki de kiminiz bizim gibi akademisyen veya eğitimci olacaksınız. Siz değerli gençlerden tek isteğim, Türkiye Cumhuriyeti için hizmet etmeyi vatan sevgisi ve bayrak sevgisi ile bütünleşip şuurlu Türk gençleri olarak idealist olmayı ilke edinmenizdir. Bu vatana ve bu millete hizmet etmek tıpkı bizim gibi sizlerin de boynunuzun borcu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk “Bütün ümidim gençliktedir.” diyerek siz değerli gençlere olan inancını ve güvencini bir kez daha vurgulamıştır. Değerli gençler, Cumhuriyet ışığınız Atatürk rehberiniz olsun. Sözlerimi burada bitirirken sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyor ve hepinize teşriflerinizden dolayı kurumlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi.

Y-Sözel Çorum il 1.’si olan Taylan Atmaca’ya plaket ve altın hediyesini Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Y-Eşit Ağırlık Çorum il 2.’si olan Zeliha Yalçın’a plaket ve altın hediyesini AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Y-Sayısal Çorum İl 4.’sü olan Hacer Zeynep Oral’a plaket ve altın hediyesini CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Y-TYT Çorum İL 5.’si Simge Yılmaz’a plaket ve altın hediyesini ÇEŞOB Başkanı Recep Gür, Y-SAYISAL Çorum il 6.’sı olan Yaşar Dertli’ye plaket ve altın hediyesini Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar verdi.

Protokol üyeleri üniversite sınavında derece yapan öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.