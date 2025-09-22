Hitit Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali olan ve İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025 finallerinden ödülle döndü.

Hitit Üniversitesi TEKNOFEST finallerine Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması’na 1 proje; Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması’na 2 proje, Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması’na 1 projesi ve Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması’na 2 proje olmak üzere toplam 6 proje ile katılmıştı.

HİTÜ’nün “Ustabaşı” isimli takımı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'nda ilk 5 arasına girerek “En İyi Sunum Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Hitit Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, finallerde büyük bir özveriyle yarışan tüm öğrencilere ve takımlara teşekkür edildi. "TEKNOFEST ruhu Hitit’te her zaman var!" ifadeleriyle üniversitenin teknoloji ve inovasyona olan bağlılığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, HİTÜ’nün gelecek yıl düzenlenecek TEKNOFEST'e daha fazla takım ve daha güçlü projelerle katılarak başarı çıtasını yükseltmeyi hedeflediği kaydedildi.

