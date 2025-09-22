Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tanker bisikletli çocuğa çarptı.

Korku dolu anların yaşandığı kazada, küçük çocuk tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tanker, yolda bisikletiyle ilerleyen çocuğa çarptı.

Kazada yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.