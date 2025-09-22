Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, yeni dönem çalışmalarına başladı. Şef Atakan Tetik yönetiminde bir araya gelen koro üyeleri, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini meşk ederek yeni sezon konserlerine hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl büyük beğeni toplayan “İçimizi Isıtan Şarkılar” konserinin devamı niteliğindeki “İçimizi Isıtan Şarkılar 2” konseri, Aralık ayında müzikseverlerle buluşacak. Bu özel konser için hazırlıklarını titizlikle sürdüren koro, her Perşembe akşamı saat 19.30 - 22.30 arasında Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda provalarına devam ediyor.

Türk sanat müziğine ilgi duyan tüm vatandaşların, dilerlerse izleyici olarak provalara katılabilecekleri, dilerlerse de aktif olarak koroda yer alabilecekleri belirtildi. Başvuruların, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılabileceği ifade edildi.

