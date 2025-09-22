Çorum’da Alzheimer hastası olduğu öğrenilen bir vatandaş, ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Olay, 19 Eylül 2025 günü saat 14.15 sıralarında merkeze bağlı Ahmetoğlan Köyü’nde meydana geldi. Köyde yaşayan ve bir süredir Alzheimer şüphesiyle tedavi gören Ş.Ö. isimli şahsın kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarın ardından Çorum İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Cemilbey Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Arama çalışmaları, aynı gün Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla başlatıldı. Çalışmalara drone da destek verdi. Hava ve görüş şartlarının elverdiği ölçüde sürdürülen aramalar, saat 21.00’e kadar devam etti.

20 Eylül sabahı saat 07.30’da yeniden başlatılan aramalarda sevindirici haber saat 11.10 sıralarında geldi. Kayıp şahıs, Ahmetoğlan Köyü’ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki arazide sağ olarak bulundu.

Sağlık kontrolleri için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ş.Ö.’nün durumunun iyi olduğu belirlenerek ailesine teslim edildi.

Muhabir: Haber Merkezi