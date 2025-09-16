Çorum Merkez Büyükdivan Köyü nüfusuna kayıtlı olup şehir merkezinde ikamet eden Rıza Keklik isimli vatandaş kayboldu.

Alzheimer hastası 85 yaşındaki Rıza Keklik’in bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 26. Sokakta ikamet eden Rıza Keklik’in sabah saat 08.00’de evinden “çarşıya çıkıyorum” diyerek ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği öğrenildi.

Ailesi Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulunurken, şahsı gören veya hakkında bilgisi olanların 0535 616 24 29 / 0 530 656 16 51‬ nolu telefonlara veya 112 acil ihbar hattına ulaşmaları rica ediliyor.

Muhabir: Haber Merkezi