Çorum’un tanınmış hukukçularından Av.Ahmet Ünal’ın Ankara’da yaşayan oğlu İnşaat Yüksek Mühendisi Akın Ünal, yine Ankara’dan, Emekli Polis Nuran Karagül ve Emekli Astsubay Adnan Karagül’ün kızı, Sosyal Medya ve Pazarlama Uzmanı Elif Karagül ile hayatını birleştirdi.

Yıldızpark’taki düğünde genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Başkan Aşın, Elif ile Akın’a ömür boyu mutluluk diledi.

ÇORUM HABER, Nuran-Adnan Karagül çiftini ve Av. İlknur Çetin ile Av. Ahmet Ünal’ı kutlar, Elif ile Akın’a ömür boyu mutluluklar diler.