Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’nın geçen yıl düzenlediği okul arkadaşları buluşmasında Hattuşa ve Alacahöyük gezilerini aktarırken, başlıkta “Antik kentte antika adamlar” esprisini kullanmıştım.

Gördüm ki, arkadaşlar bu kez de benzer bir esprili başlık bekliyorlar benden, “Müzelikler müzede” başlığı böyle çıktı ortaya.

Üstelik o müze binası, 1960’lı yılların Sanat Okulu öğrencilerinin okul binaları…

*

Çorum’un geçmişteki popüler Milli Emlak Müdürü, merhum Yaşar Üsgülen (Yiğit namıyla anılır: Midilli Yaşar), çok esprili bir abimizdi. Eskisaray Sokağı’ndaki (halen metruk halde duran) evlerine “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” tabelasının çakılmasını şöyle anlatırdı:

“Canım bizim ev, daha dünkü sayılır. Heyet bizim sokaktan geçerken, anam da topludaymış; ‘yazın’ demişler. Bizim ev değil, anam tarihî anlayacağınız.”

Biliyorsunuz, “toplu” Çorumca da “pencere” demek…

*

Bizim de müzemiz tarihi sayılmaz, ama binası tarihi…

Gören herkesi hayran bırakan, hatta bir ara “Avrupa’nın en iyi müzesi”ne aday gösterilen muhteşem bir bina.

Çorum Müzesi, 1968 yılında, eski Şehitler Abidesi’nin arkasında tek katlı bir binada açılmıştı. Hatta burada, merhum Dr. Sedat Terlemez yönetiminde Türk Sanat Müziği koro çalışmalarına bir ara ben de katılmıştım.

Şimdiki görkemli Müze binası ise 1914 yılında hastane olarak inşa edilmiş. Bizim ortaokul-lise yıllarımızda sanat okuluydu. Sanat okulunun yeni binası yapıldıktan sonra da Ticaret Lisesi burada açılmıştı.

1988 yılında bina tamamen yandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başarılı bir restorasyonla Müze olarak Çorum’un kültür hayatına kazandırıldı.

*

Alapala Makina’nın bahçesindeki kahvaltıdan sonra, Sanat Okullu arkadaşların ilk durağı Çorum Müzesi oldu. Müzede konuklara, Şapinuva Kazı Başkanı, önceki Müze Müdürü Önder İpek eşlik etti.

Bina dıştan aynı bina, ama okul olduğu yıllarla bugünü arasında, içten hiç benzerlik yok.

İyi ki Çorum’un böyle bir binası vardı ve iyi ki “adam gibi” restore edilip böyle görkemli bir müzeye dönüştürüldü.

Emeği geçen herkese ve o arada dönemin Çorum Valisi, değerli dost Atıl Üzelgün’e binlerce teşekkür…

*

Çorum’un uluslararası sanat elçisi, metal sanatçısı Hasan Tuluk da, hem öğrencisi, hem öğretmeni olarak bir Sanat Okullu…Geçen yılki programa kendisi de katılmıştı, ama bu kez ziyaret edilecekler arasındaydı.

Yavruturna Mahallesi’ndeki Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ağustos 2023’te açılan Hasan Tuluk Kültür Parkı gezildi.

Geçmişte kullanılan soku, arsana, çamaşır taşı ve tarihi sokak çeşmesinden oluşan mini açıkhava müzesi, daha önce görmeyenlerin büyük ilgisini çekti.

Yine Hasan Tuluk’un etnografik eserler koleksiyonundan oluşan müze evi de hayranlıkla izlendi.

Hasan Tuluk Etnografik Eserler Sergi Salonu, Kasım 2024’te açılmıştı.

*

Sanat Okullu arkadaşların buluşması, Katipler Konağı’nda Çorum’a özgü lezzetlerin sunulduğu yemekle sonlandı.

*

Biliyorsunuz, dost buluşmalarında dillerden düşmeyen bir şarkı var. Güftesi Hayri Mumcu’ya, bestesi Gültekin Çeki’ye ait. Rast makamında…



Unutulmuş birer birer,

eski dostlar, eski dostlar…

Ne bir selam, ne bir haber,

eski dostlar, eski dostlar.

Hayal meyal düşler gibi,

Uçup giden kuşlar gibi,

Yosun tutan taşlar gibi,

Eski dostlar, eski dostlar

Unutulmuş isimler de,

Bilinmez ki nasıl, nerde,

Şimdi yalnız resimlerde,

Eski dostlar, eski dostlar.

*

İsmail Alapala gibi dostlar oldukça, unutulmaz, unutulmaz…Kervan, her yıl eksile eksile de olsa yoluna devam eder.

Yahya Kemal diyor ya:

Günler kısaldı, Kanlıca’nın ihtiyarları

Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları

Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa,

Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa…