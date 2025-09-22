18- 21 tarihleri arasında Karadeniz Batum gezisi için Çorum’dan bir tur aracılığıyla yola çıkan 40 kişilik tur ekibi Ayder Yaylası’nda mahsur kaldı. Bulundukları bölgede elektrik olmadığı için 2 gün ailelerine haber ulaştıramayan vatandaşların imdadına AFAD ve Jandarma yetişti.

Vatandaşların askeri helikopterle Rize Havalanı’na götürüldüğü öğrenilirken, gazetemize ulaşan bir tur sakini Bakanlar, valiler ve belediye başkanlarının bölgeyi ziyaret ettiğini ancak Çorum’dan hiç kimsenin kendileriyle iletişim kurmadığını belirterek sitemlerini iletti.

Hava muhalefeti nedeniyle Batum'a kadar gidemeyen ve gezileri yarım kalan tur ekibi Çorum'a dönmeyi bekliyor.