MHP’nin “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla milli sorumluluk ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak işaret ettiği buluşmaların biri daha Ankara'da yapıldı. Ankara başta olmak üzere Aksaray, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Kırşehir gibi İç Anadolu illerini kapsayan programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 81 ili kapsayacak şekilde düzenlenen ‘Terörsüz Türkiye' toplantılarının Erzurum, İstanbul, Tokat, Van ve Eskişehir illerinde yapıldığını hatırlattı.

Mevlüt Karakaya, TBMM'de yürütülen ‘Terörsüz Türkiye' komisyonunun, ağırlıklı çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.



27 Şubat 2025'te bölücü terör örgütü PKK'nın kurucusu, örgütün ön şartsız şekilde feshedildiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurduğunu da hatırlatan Karakaya, 12 Mayıs'ta yapılan kongrede feshin tüm dünyaya resmen ilan edildiğini ve 11 Temmuz'da ise PKK Terör Örgütünün sembolik olarak silahlarını yakarak teslim sürecini başlattığını anımsattı.

Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da Türkiye'nin milli güvenliği için çalışmalarına devam etti ve bu konuda sayılı ülkeler arasında yer aldığını aktardı. Yıldırım, bu çerçevede Türkiye'nin sınırların güvenliği ve ekonomik büyüme için Terörsüz Türkiye'nin hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP İl, İlçe, Merkez İlçe yöneticileri ve MHP’li Belediye Başkanları da hazır bulundu.