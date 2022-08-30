PROTOKOL KATILDI

Programa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Öğretmenevi Müdürü Barış Taşdemir, Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, Çorumgaz İkmal Müdürü Kazım Kahraman, Çorum Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, idareci öğretmen, öğrenciler ve davetliler katıldı.

HAKLI BİR GURUR

2022 YKS Çorum birincilerini çıkarmaktan gurur duyduklarını belirten Çorum Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, “Bizler son 13 yıldır Çorum’da YKS’de derece çıkararak Çorum’un öncü öğrencilerini yetiştirmekten her zaman onur ve gurur duyduk, bugün yine onur ve gurur duyuyoruz. Bu yıl Çorum’da ilk binde 11 derece çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

BÜYÜK BAŞARILAR

2022 YKS’de derece yapan Y-SAY Çorum 1.’si Türkiye 77.si, TYT ÇORUM 1.si TÜRKİYE 90.sı Y-TYT ÇORUM 1.si TÜRKİYE 111.si, TYT ÇORUM 1.si TÜRKİYE 175.si olan ZEHRA TURAN (ODTÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ) Y-EA ÇORUM 2.si TÜRKİYE 259.su, Y-SÖZ ÇORUM 1.si ve TÜRKİYE 475.si olan ALİ UTKU BARIŞ (BOĞAZİÇİ İŞLETME -İNGİLİZCE) Y-TYT ÇORUM 2.si TÜRKİYE 262.si, TYT ÇORUM 2.si TÜRKİYE 333.sü, Y-EA ÇORUM 3.sü ve TÜRKİYE 517.si olan EFSA SERRA KARACA (HACETTEPE TIP)Y-TYT ÇORUM 3.sü TÜRKİYE 829.su olan MUHAMMED ALİ UZUN (HACETTEPE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-İNGİLİZCE)’un altın ve plaketle ödüllendirildiği programda konuşan Çorum Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, bu başarıda öğretmenlerin ve öğrenci ailelerinin payının çok büyük olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İLİN BAŞARISI BİR BÜTÜN

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederken, “Akademik anlamda başarılar bir bütündür. İlin başarısı, hem devlet okulları, hem özel okullar, hem de etüt merkezlerimiz hepsiyle beraber topyekûn çıkmaktadır. Biz de öz evlat-üvey evlat olarak devlet ve özel okullarımızı ayırmıyoruz. Bu sene YKS’de yerleştirme başarılarında bir önceki seneyi üçe katladık. Çorum önümüzdeki yıl ilk 10’a girecek” ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇ DUYULAN KİŞİLER OLUN

İlkokuldan beridir çocukların gelişimde etkisi olan bütün hocaları tebrik eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Çorum’un başarısının 3’e katlamış olması bizleri gururlandırıyor. Arkadaşlar sizden bir ağabeyiniz olarak Çorum’u, vatanımızı ve milletimizi unutmadan gelecek yıllarda bu milletin sizi okutmasını unutmadan bireyler olarak yetişmenizi istiyorum. Teknofest kuşağı dediğimiz kuşağın içerisinde olan gençler olarak bu ülkenin ihtiyacı olan kişiler olacağınızı ve bu ülkenin ihtiyacı olan kişileri yetiştireceğinizi biliyorum” diye konuştu.

HEDEF İLK ÜÇ OLSUN

Kendince hedefin ilk 10’a girmek değil ilk üç olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Tamer Orhan ise, “Hedeflerimize öğrencilerin emeği ile onların sayesinde ve öğrencilerimizin aileleri sayesinde olacak. Hem kamu hem özelde yaptıkları işbirliklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürünü tebrik ediyorum. Okullarımızın altyapısını sonrası üstyapısını da hallettiler. Bundan sonra artarak ilerleyecek başarılar için ben şimdiden Çorum’u alkışlamak için hazır olmalarını bekliyorum” diye konuştu.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Programın sonunda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni yapıldı. Dereceye giren Zehra Turan, Ali Utku Barış, Efsa Serra Karaca ve Muhammet Ali Uzun’a başarı plaketi ile başarılarından dolayı altın armağan edildi.

(Haber Merkezi)

