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Çorum’un kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirası, Çorum Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeyle gelecek nesillere aktarılacak. Geçmişte kullanılan soku, arsana, çamaşır taşı ve tarihi sokak çeşmesinden oluşan kültür parkı, adeta bir açık hava müzesi haline geldi. Projenin son aşamasında, soku, arsana ve çamaşır taşında çalışan insan ve hayvan figürleri de yerlerini aldı. Projenin danışmanlığını yürüten metal sanatçısı Hasan Tuluk’un adını taşıyan kültür parkının açılışı Cuma günü yapılacak.

Çorum’un tarihi ve kültürüyle çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu köklü tarihin bugüne yansıtılması için Çorum Belediyesi olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

“KÖKLÜ KÜLTÜRÜMÜZÜN BİRER YANSIMASI”

Başkan Aşgın “Kadeş Barış Meydanı arkasındaki Gerip Dede Sokak’ta başlattığımız Yitik Mirası Canlandırma Projesi de çok önemsediğimiz çalışmalarımızdan biri. Köklü kültürümüzün birer yansıması olan tarihi sokak çeşmelerini, soku, arsana, çamaşır (tekne) taşı gibi kültürümüzde önemli yeri bulunan ögeleri yeniden canlandırdık.” dedi. Projeye verdiği destekler nedeniyle Hasan Tuluk’a teşekkür eden Başkan Aşgın, çalışan insan figürlerinin yerleştirilmesiyle projenin tamamlanarak açılacağını söyledi.