AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Samsun Milletvekili Mehmet Muş, projede pürüz çıkmasının sebebinin ‘Çorum’dan kaynaklandığı’ söyledi.

Muş, “Delice-Çorum hızlı tren projesi ihalesi yapılmak üzereydi. Bir pürüz çıkmış Çorum’dan dolayı. O pürüz giderilince Samsun-Çorum arası ihale yapılacak" dedi.

Konuşmasının devamında Samsun’un yatırım alması için Ankara-Samsun hızlı tren projesinin bir an önce yapılması gerektiğini belirten Muş, “Bizim yoğunlaştığımız yer Samsun-Trabzon arası değil. Bizim gündemimizde Samsun-Ankara, Ankara'dan da Mersin'e olan hat var. O bizi Mersin Limanı'na bağlayacak. O olduğu zaman biz daha çok yatırım alabiliriz.” şeklinde konuştu.