Ahlatcı Çorum FK ve iki antrenörü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 19.hafta maçında konuk ettiği İstanbulspor’u 3-1 yendiği maçla ilgili olarak, taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53.maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

AKÇEKEN VE DOMAÇOĞLU DA PFDK’DA

Maçta kırmızı kart gören Ahlatcı Çorum FK yardımcı antrenörlerinden Ziya Akçeken “hakareti” nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı7nın 41.maddesi, kaleci antrenörü Temel Domaçoğlu da “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 36.maddesi uyarınca tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiler.

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Ankaragücü maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedeniyle, Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Pendikspor maçındaki “hakareti” nedeniyle, Yeni Malatyasporlu futbolculardan Enes Savucu ve Yiğit Ulaş da Gençlerbirliği maçındaki “kural dışı hareketleri” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.