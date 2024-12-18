Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, kırmızı-siyahlı kulübü taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk etti.

Maçın 90+4.dakikasında, yedek kulübesinde iken hakemin vermiş olduğu bir faul kararına şiddetli şekilde itiraz ederek sahaya kadar giren ve kırmızı kart gören Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcu Burak Süleyman da “hakareti” nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 16.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Ankargücü, Manisa FK ile sahasında oynadığı maçtaki “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olaylaır”, Adanaspor, sahasında Yeni Malatyaspor’la oynadığı maçtaki “talimatlara aykırı hareketi”, Yeni Malatyaspor 7 futbolcusunun sarı kart görmesi üzerine “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle, Sakaryaspor da Iğdır FK maçındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.