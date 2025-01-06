CHP Belediye Meclisi Üyesi Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bugün boş koltuklarla, yaklaşık 250 kişi ile Merkez İlçe Kongresini yapan AKP İktidarına Çorum'dan bir mesaj verildi, artık yönetemiyorsunuz.

Çorum, bugün 81 ilin tercümanı olmuştur.. Millet artık lütfen gidin, sandığı getirin önümüze diyor... Bunu duymak siyasi ahlakın gereği olduğu gibi, ülkenin kurtuluşunun da tek çaresi bu.. CHP'nin uzun zamandır gördüğü yönetilememeyi Çorum bugün tüm ülkeye haykırdı” dedi.

Editör: Haber Merkezi