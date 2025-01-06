Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık enflasyon oranının %43,58’e ulaştığını belirterek, bu oranı düşürmek için bir dizi çözüm önerisi sundu.

ÇİFTÇİLİĞİ DESTEKLEMEK EN ÖNEMLİ ADIM

Gıda enflasyonunun önüne geçebilmek için öncelikle çiftçiliği bir meslek statüsüne sokmak gerektiğini vurgulayan Gül, “Çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve yaşam standartlarını artırmak, gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için kritik öneme sahiptir” diyerek, çiftçilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payının artırılması gerektiğini ifade etti.

ÜRETİM ZİNCİRİNE MÜDAHALE EDİLMELİ

Gül, gıda fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli faktörün tarladan sofraya ulaşan üretim zinciri olduğunu belirtti. "Ürünlerin tarladan sofraya ulaşan yolculuğu esnasında yaşanan israf ve kayıplar büyük bir problem” diyen Gül, üretim planlaması yapılarak bu kayıpların önlenmesi gerektiğini söyledi.

KAYIT DIŞI EKONOMİ VE TARIM ARAZİLERİ

Gül, kayıtdışı ekonominin de gıda enflasyonunu etkileyen önemli bir faktör olduğuna dikkat çekerek, “Kayıt dışı ekonomi Avrupa’daki seviyelere (yaklaşık %8-10) çekilmeli” ifadelerini kullandı. Ayrıca, tarım arazilerinde miras sorunlarına köklü çözümler getirilmesi gerektiğini belirtti. Tarım arazilerinin korunması gerektiğine de vurgu yapan Gül, bu adımların çiftçiyi daha verimli hale getireceğini dile getirdi.

KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN ROLÜ

Necati Gül, küçük aile işletmelerinin korunması ve kooperatiflerle birliklerin etkinliğinin artırılması gerektiğini söyledi. "Bireysel yaklaşımlardan ziyade toplumcu yaklaşımlar benimsenmeli” diyen Gül, ortak akıl ile gıda politikalarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR VE EĞİTİM

Ziraat mühendislerinin etkinliğinin artırılması, Ar-Ge çalışmalarına daha fazla kaynak aktarılması ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Gül, “Akıllı tarım teknolojileri, özellikle küçük ölçekli işletmelerde yaygınlaştırılmalı” dedi. Ayrıca, Ziraat Fakültelerinin kalitesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Gül, bu adımların sektöre büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Gıda enflasyonunun çözülmesinin uzun vadeli bir çaba gerektirdiğini kaydeden Gül, gıda fiyatlarının kontrol altına alınması için devletin, tarım sektörü paydaşları ile daha fazla iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Editör: SELDA FINDIK