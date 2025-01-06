Behice Bilgin'in eşi, Hatice, Betül, Mehmet Bilgin'in babaları, Niyazi Çetin ile Ece Bilgin'in kayınbabası, ilimizin tanınmış esnaflarından Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur’un ise eniştesi olan emekli öğretmen İsmail Bilgin hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1.5 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan merhumun cenazesi bugün öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenleri tarafından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ