Yazılı bir açıklama yapan Erdal, kamuda güven içerisinde yapılan ihalelere vurgu yaparak, “Güven içerisinde yapılan ihaleler hem işletmeleri ayakta tutar hem de, esnafın, sanayicinin, tüccarın ve halkın vergileriyle toplanan paralar çarçur edilmez” dedi.

İşte Murat Erdal’ın yaptığı o açıklama; “Sayın Valimiz Ali Çalgan’ ın ihale yönetmenliği ile ilgili açıklamalarını çok yerinde ve son derece olumlu karşılıyoruz. Kanun maddesinin ihale kanunları ile ilgili maddeleri gayet açık, bunun dışında farklı yöntemlerle ihale yapılmasının yanlış olacağını sektör temsilcileri olarak bizlerde her fırsatta söylemekteyiz.

Kamu malını ve kamu parasını koruyup kollamak her vatandaşın asli görevi olduğunu düşünmekteyiz. Kurumlarda ve yarı resmi kurumlarda çalışan idarecilerin, satın alma memurlarının bu gibi konularda hassasiyet gösterdiklerine inancımız tam olmakla birlikte, özellikle bu gibi konularda daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz. Genel olarak her zaman kamuda güven içerisinde yapılan ihalelerin hem işletmelerimizi ayakta tutacağını, hem de esnafın, sanayicinin, tüccarın ve halkın vergileri ile toplanan paraların çarçur edilmesinin önüne geçileceğini düşünmekteyiz. Bu konu ile ilgili düşüncelerini açık ve şeffaf olarak ortaya net koyan Sayın Valimiz Ali Çalgan beyefendiye sektör temsilcileri olarak kamuoyu önünde teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz”

Editör: KEMAL YOLYAPAR