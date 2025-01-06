ÖTV zammı sonrası sigaraya zam geldi mi? Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son durumu açıkladı. 6 Ocak 2025 itibarıyla sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, pahalı sigara ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları…

Sigara ve alkollü içkilere uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 2025 ile bilikte artırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı yeni ÖTV oranlarına göre; sigara ve alkolde artış oranı yüzde 7,56 oldu.

ÖTV artışının sigara ve alkol fiyatlarını artırması bekleniyordu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarında yaklaşık 4 ila 5 lira aralığında bir artış beklediklerini duyurmuştu.

ÖTV artışı sonrası Philip Morris sigara grubuna zam geldiği öne sürüldü. Ancak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medyada dolaşan listenin sahte olduğunu duyurdu.

Erol Dündar, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, "Piyasada sigaraya zam geldiğine dair bir liste dolaşıyor. Sigaraya henüz zam gelmedi. Yayınlanan liste sahtedir, itibar etmeyin" mesajını paylaştı.

6 Ocak 2025 Pazartesi itibarıyla güncel sigara fiyatları şöyle:

Philip Morris Grubu'nun en ucuz sigarası 72 lira, en pahalı sigarası 81 lira.

JTI Grubu'nun en ucuz sigarası 68 lira, en pahalı sigarası 80 lira.

Bat Grubu'nun en ucuz sigarası 71 lira, en pahalı sigarası 89 lira.

T&T Grubu'nun en ucuz sigarası 64 lira, en pahalı sigarası 71 lira.