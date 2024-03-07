Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okulararası Yıldızlar (kız-erkek) Futsal İl Birinciliği sona erdi. Yoğun katılımın olduğu futsal il birinciliğinde kızlarda final maçı Cumhuriyet Ortaokulu ile Mustafa Kemal Ortaokulu arasında oynanırken, erkeklerde ise Mimar Sinan Ortaokulu ile Mustafa Kemal Ortaokulu arasında oynandı. TOKİ Spor Salonu’nda oynanan kızlarda finalinde Cumhuriyet Ortaokulu Mustafa Kemal Ortaokulu’nu 2-1 yenerken, erkekler finalinde ise Mimar Sinan Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu’nu 6-2 mağlup etti. Bu sonuçların ardından kızlarda Cumhuriyet Ortaokulu, erkeklerde ise Mimar Sinan Ortaokulu şampiyon olurken, 2 kategoride de ikincilik kupası Mustafa Kemal Ortaokulu’nun oldu.

Üçüncülük kupası

Sungurlu’nun oldu

Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Futsal İl Birinciliği’nde üçüncülük kupası Sungurlu temsilcilerinin oldu.

Kızlarda üçüncülük maçında Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu’nu 3-1 yenen Sungurlu Fatih Ortaokulu, erkeklerde ise üçüncülük maçında Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nu 5-1 mağlup eden Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu üçüncülük kupasının sahibi oldular. (Rıfat KARA)