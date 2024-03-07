Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 26.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 9 Mart Cumartesi günü, lider Eyüpspor’la İstanbul’da oynayacağı zorlu maçı Balıkesir bölgesi A klasman hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Eyüp İlçe Stadı’nda, saat 19.00’da başlayacak maçta Kayatepe’nin yardımcılıklarını Kastamonu bölgesinden Oğuz Terzi ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Antalya bölgesinden Batuhan Kolak ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM FK’NIN İKİ MAÇINI YÖNETTİ

Adnan Deniz Kayatepe, biri bu sezon olmak üzere Ahlatcı Çorum FK’nın iki maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım, bu iki maçı da deplasmanda oynadı ve farklı kazandı. Ahlatcı Çorum FK, Adnan Deniz Kayatepe’nin yönettiği maçlarda, 2019-2020 Sezonunun 20.haftasında Gümüşhanespor’u 4-1, bu sezonun 1.haftasında ise Tuzlaspor’u 3-0 mağlup etti.

EYÜPSPOR 3 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Kayatepe, Eyüpspor’un ise 3 maçını yönetti. İstanbul temsilcisi bu maçlarda 1 galibiyet, 2 yenilgi alırken, tek galibiyetinde, 2019-2020 sezonunda Ankara’da Etimesgut Belediye’yi 2-1 yendi. İstanbul temsilcisi, 2017-2018 sezonunda, sahasında İnegölspor’a 3-1, 2021-2022 sezonunda ise yine sahasında Boluspor’a 2-0 yenildi.