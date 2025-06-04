Çorum FK’nın ligdeki yeni rakiplerinden, Süper Lig’den düşen Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırdı. Avcı’nın yeni adresi ise 1.Lig ekibi oldu.

43 yaşındaki Avcı, Adana Demirspor’un başında 16 maça çıkarken, Adana ekibi bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 12 yenilgi. Mavi-şimşekler, Avcı ile yollarını ayırma kararı aldıktan sonra genç teknik adamın yeni adresi de hemen belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Osman Zeki Korkmaz le yollarını ayıran İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı ile anlaştığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Sürece ilişkin resmi açıklama, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.