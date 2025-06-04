Çorum FK’nın biten sezonda hücumdaki en önemli oyuncularından biri olan Eren Karadağ’ın, altyapısından yetiştiği Süper Lig ekibi, memleketinin takımı Çaykur Rizespor’un transfer listesinde olduğu iddia edildi.

Çaykur Rizespor’un, 2018’de profesyonel yaptığı Eren Karadağ’ın gelişimini takip ettiği ve geçen sezon Çorum FK’da gösterdiği başarılı performans nedeniyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.

25 yaşındaki kanat oyuncusu Eren Karadağ, geçen sezon Çorum FK formasıyla 37 lig maçında 1.854 dakika süre alırken, 7 gol atıp 6 asist yaptı. Türkiye Kupası’nda ise Erzincanspor’la oynanan maçta 45 dakika süre alan Eren Karadağ 2 gol atıp 1 de gol pası verdi.