Çorum FK ile yollarını ayıran Hollandalı golcü Thomas Vherheydt, kendine ait sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir video ile Çorum’a veda etti.

Çorum FK tarihinin ilk yabancı transferi olan tecrübeli golcü Verheydt, önceki gün kendine ait sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile Çorum FK’ya ve taraftarlara veda etti.

Mesajında, Çorum FK’ya teşekkür eden Thomas Verheydt, Benim ve ailem için bir zevkti." ifadelerini kullandı.

Çorum FK'nın Angolalı futbolcusu Geraldo'da Thomas'ın paylaşımına yorum yaparak; "Seninle oynamak çok güzeldi kardeşim." dedi