Ordu’da düzenlenen İller arası Karate Turnuvasında Çorum’u temsil eden Çorum Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Çorum’un yanı sıra Giresun, Ordu, Samsun, Rize ve Trabzon illerinin temsilcileri katıldı. Turnuvada Çorum Belediye Spor Kulübü karatecileri 15 birincilik, 5 ikincilik, 2 üçüncülük olmak üzere 22 madalya kazandılar.

Turnuvaya katılan tüm sporcuların kürsü yaptığını, bu nedenle sporcularıyla bir kez daha gurur duyduğunu beyan eden Karate Çorum İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyespor Karate Kulübü Antrenörü Samet Türe, “Gün geçtikçe daha da büyüyen ve başarılar elde eden bir takım haline geliyoruz. Ordu’da düzenlenen turnuvasında mücadele eden sporcularımıza ve bizden desteklerini eksik etmeyen belediye başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Gençlik Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran’a ve kulüp yetkililerimize teşekkür ediyoruz.

Katıldığımız tüm turnuvalarda derece yaparak, gün geçtikçe daha da güçleniyoruz. Bu turnuvada da şampiyon olarak ilimizin karatede ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gösterdik. Turnuvaya katılan ve derece yapan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Turnuvada, Çorumlu karatecilerden Hiranur Yıldırım, Ecrin Berra Yıldırım, Zeynep Rukiye Kır, Tuana Küçüktiryakioğlu, Aslı Elif Pekbey, Melike Hüma Ak, Cahide Buğlem Akçay, Yıldız Ela Taştan, Sümeyye Karaman, Beyzanur Doğan, Miraç Aytekin, Ebrarsu Özdemir, Emir Fatih Çamılbel, Miraç Özeker ve Elif Abacı şampiyon, Elif Coşkun, Buğlem Belinay Barın, Fatma Nur Kır, Elif Hekim ve Eymen Hekim ikinci, Ecrin Berra Yıldırım ve Azra Feray Almalı ise üçüncü oldular.