Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası U12 Erkekler Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig usulüne göre mücadele ettiği maçlar sonunda İsmail Ege Fucular, Yunus Emre Sağır, Eren Tuncay, Ali Eymen Çalışkan, Mustafa Alacalı, Ensar Batu Ensaroğlu, Mahir Özer, Kayra Kancı, Melih Tunç, Cihangir Baran ve Doruk Can’lı oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Belediyespor 3 maçın 3’ünü de kazanarak 6 puanla şampiyon olurken, Burak Çalıcı, Ensar Şahin, Mert Özdemir, Yusuf Eymen Yılmaz, Deniz Uras Yalçın, Salih Efe Börekçi, Ahmet Mirza Karaca, Rıfat Eymen Aykaç, Uğur Abukan ve Ömer Faruk Pekcan’lı Basketbol Yıldızları Spor Kulübü 5 puanla ikinci, Eymen Kocatepe, Mustafa Doğan, Kıvanç Hazneci, Altuğ Karabıyık, Can Arıcılar, Emir Aygör, Celil Emirsoy, Ahmet Alp Yıldız, Timur Camcı, Cihangir Boran, Alp Eren, Tuğra Kılınç’lı kadrosu ile Gelişim Basketbol Spor Kulübü üçüncü, Bedirhan Ballıkaya, A.Eymen Eryücel, Enes Yıldırım, Hüseyin Doğukan Doğan, Abidin Karakıl, Eymen Ali Bellek, Kerem Ateş, Mehmet Eren Mert, Murat Çalış ve Salim Emir Yöndem’li Gençlik Spor Kulübü ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara madalyaları takdim edildi.