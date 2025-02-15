Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Osmancık’ta gerçekleşen il birinciliğine toplam 6 okul katılım sağladı. 6 okulun 2 grupta tek devreli lig usulüne göre oynadığı maçlar sonunda Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ile Osmancık Meliha-Rıfat Gobel Ortaokulu finale adını yazdırdı. Osmancık İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Elvan (2), Melih ve Gazi’nin golleri ile 4-1 kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Meliha-Rıfat Gobel Ortaokulu’nun ikincilik kupası ile teselli bulduğu il birinciliğinde Osmancık Atatürk Ortaokulu üçüncü, Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Milli Eğitim İlçe Müdürü İdris Makineci, Milli Eğitim İlçe Şube Müdürleri Şahin Gürer, Hasan Çınar ve Lütfi Fındıkçı tarafından takdim edildi.