Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Şanlıurfaspor’da teknik direktör değişikliğine gidildi.

Erkan Sözeri’nin yerine takımın başına getirilen Sait Karafırtınalar nezaretinde de kötü sonuçların devam etmesi üzerine bu sezon ikinci kez teknik direktör değişikliğine gidildi. Şanlıurfaspor yönetimi, Sakaryaspor karşısında iç sahada alınan 1-0’lık yenilgi sonrası Sait Karafırtınalar ile yolları ayırırken, takımın başına daha önce 5 farklı dönemde yeşil-sarılı ekibi çalıştıran Kemal Kılıç getirildi.

Kemal Kılıç, daha önce görev yaptığı dönemlerde Şanlıurfaspor’un başında 92 maça çıkarken, yeşil-sarılı takım 51 galibiyet, 22 beraberlik, 19 yenilgi aldı ve 175 puan topladı.

Şanlıurfaspor, bu sezon Sait Karafırtınalar nezaretinde çıktığı 13 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi alarak 13 puan topladı.