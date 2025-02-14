Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda oynanacak maçta Gaziantep bölgesi üst klasman hakemi Ali Yılmaz düdük çalacak. Saat 19.007da başlayacak karşılaşmada Ali Yılmaz’ın yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Abdullah Uğur Sarı ile İzmir bölgesinden Emir Eray Eyisoy yapacak. İstanbul bölgesinden Onur Can Dolğun ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM FK’NIN 3 MAÇINI YÖNETTİ

31 yaşındaki Ali Yılmaz, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın 3 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda, bu sezon sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0, geçen sezon ise deplasmanda Göztepe’yi 2-1 yenerken, 2022-2023 sezonunda ise Şanlıurfaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

KOCAELİ 1 KEZ KAZANABİLDİ

Ali Yılmaz, Kocaelispor’un da 3 maçını yönetti. Körfez ekibi bu maçlarda geçen sezon sahasında Eyüpspor’u 2-1 yenerken, 2022-2023 sezonunda, deplasmanda Bucaspor’a 1-0, yine geçen sezon deplasmanda Alanyaspor’a 1-0 kaybetti.