Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi Final Grubu maçları Eskişehir’de başladı. 1.Lig’e yükselme mücadelesi veren Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, ilk maçını kaybetti.

Adana Akkapı MTAL Oluşum, Denizlispor Cavdil ve Bursa Karacabey Belediye ile birlikte 1.grupta yer alan Sungurlu Belediyespor, ilk maçında dün Adana temsilcisi ile karşılaştı. Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk seti 25-15 kaybeden Sungurlu Belediyespor, büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette de rakibine 26-24 geçildi: 0-2. Üçüncü sette de üstün olan Adana ekibi seti 25-18 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

YARIN KARACABEY PAZAR DA DENİZLİ İLE OYNUYORLAR

Sungurlu Belediyespor, ikinci maçında yarın saat 12.00’de Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor ile, üçüncü ve son maçında ise Pazar günü Denizlispor Cavdil ile saat 11.00’de karşılaşacak. İki maç da Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanacak.