Muay Thai (Tayland Boksu) Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Karadeniz Bölge Şampiyonası Çorum’da start aldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyona U23, gençler ve büyükler olmak üzere 3 kategoride yapılırken, 18 ilden 240 sporcu Çorum’da madalya mücadelesi verecek. Çorum’da ise 40 sporcu ringe çıkarken, 6 hakem ise müsabakalarda görev alacak.

16 Şubat’ta sona erecek olan şampiyonanın açılış töreni dün saat 15.00’de Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti. Törene, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Muay Thai Federasyon yetkilileri, sporcular, hakemler ve sporcu velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, sporcu geçişleri ile devam etti. Daha sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran günün önemini içeren birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından müsabakalara kaldığı yerden devam edildi.