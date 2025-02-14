Ahlatcı Çorum FK, 15 Şubat Cumartesi günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 25.hafta maçında konuk olacağı Kocaelispor’la bugüne kadar tam 16 karşılaştı. İki takım arasındaki rekabette Kocaeli temsilcisi üstün.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ile bugüne kadar 3.Lig’de 10, 2.Lig’de 2, 1.Lig’de ise 4 olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 19 gole karşılık kalesinde 25 gol gördü.

KOCAELİ’DE

2 KEZ KAZANDIK

İki takım Kocaeli’de 7 kez karşılaştı. Ahlatcı Çorum FK bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. 8 gol atan kırmızı-siyahlı ekip kalesinde ise 9 gol gördü.

Ahaltcı Çorum FK, Kocaeli’ndeki galibiyetlerde 2016-2017 Sezonunun 32.haftasında 2-0, 2018-2019 Sezonunun play-off yarı final rövanş maçında ise 3-0 kazandı. İki takım arasında Kocaeli’deki beraberliklerde, 2017-2018 Sezonunun 27.hafta maçı 1-1, 2018-2019 Sezonunun 30.hafta maçı da 0-0 bitti.

Çorum temsilcisi, Kocaeli’de 2012-2013 sezonunda 3-1, 2020-2021 sezonunda 3-0, 2023-2024 sezonunda ise 2-1 kaybetti.

ÇORUM’DA DA KOCAELİ ÜSTÜN

Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor 16 maçın 9’unu Çorum’da oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alıp, 4 puan toplayabilen Ahlatcı Çorum FK, 6 maçı kaybederken, attığı 7 gole karşılık 12 gol yedi. Kırmızı-siyahlı 2017-2018 Sezonunun 10.haftasında, 4-2’lik skorla yendiği Kocaelispor’a karşı ikinci galibiyetini ise geçen sezon 16 Mayıs’ta oynadığı play-off maçında 2-1’lik skorla aldı. İki takım arasında, Çorum’daki tek beraberlikte ise geçen sezon 29.haftasında 1-1’lik skor çıktı.

İki takım arasında bu sezonun 6.haftasında oynanan maçı Kocaelispor 2-0 kazandı.